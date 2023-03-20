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Путин отметил, что в США усилили политику сдерживания в отношении России и Китая

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США всё яростнее пытаются сдерживать не подчиняющихся диктату Вашингтона, в частности Москву и Пекин, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом он написал в статье для издания «Жэньминь жибао». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддаётся американскому диктату, приобретает всё более острый и напористый характер», — отметил Путин.

По мнению главы государства, в НАТО намерены сохранить доминирование и однополярный миропорядок.

Путин также заявил, что нелегитимные односторонние санкции должны быть отменены.

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