Путин отметил, что в США усилили политику сдерживания в отношении России и Китая
Об этом он написал в статье для издания «Жэньминь жибао». Текст опубликован на сайте Кремля.
«Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддаётся американскому диктату, приобретает всё более острый и напористый характер», — отметил Путин.
По мнению главы государства, в НАТО намерены сохранить доминирование и однополярный миропорядок.
Путин также заявил, что нелегитимные односторонние санкции должны быть отменены.