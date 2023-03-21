МИД: до решения проблем закарпатских венгров Будапешт не поддержит евроинтеграцию Киева

Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону Североатлантического альянса и Евросоюза, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто рассказал, что на Венгрию «оказывается огромное давление, чтобы она отказалась от борьбы за возвращение прав закарпатских венгров».

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.