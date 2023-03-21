Президент Чехии: ФРГ может сыграть значительную роль в урегулировании на Украине

Германия может сыграть значительную роль в урегулировании конфликта на Украине.

Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в ходе пресс-конференции в Берлине с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Германия может сыграть значительную роль (в урегулировании украинского конфликта. — RT). Если Германия будет играть роль инициатора, то Чехия её поддержит», — цитирует его ТАСС.

Павел отметил, что Берлин также может стоять во главе усилий по укреплению НАТО в Европе.

Ранее Павел заявил, что в текущем году в украинском конфликте должен произойти «некий перелом».

По его словам, у украинских военных в 2023 году есть только одна попытка провести контрнаступление.