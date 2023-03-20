Президент Чехии Павел ожидает «некий перелом» в конфликте на Украине в 2023 году

Президент Чехии Петр Павел считает, что в текущем году в украинским конфликте должен произойти «некий перелом».

«Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом», — цитирует чешского лидера РИА Новости.

По мнению Павела, в данный момент ситуация на фронте остаётся «статична».

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.