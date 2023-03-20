Президент Чехии Павел ожидает «некий перелом» в конфликте на Украине в 2023 году
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«Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом», — цитирует чешского лидера РИА Новости.
По мнению Павела, в данный момент ситуация на фронте остаётся «статична».
Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.
Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.