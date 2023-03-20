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Президент Чехии Павел: у ВСУ есть одна попытка провести контрнаступление

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У украинских военных в 2023 году есть только одна попытка провести контрнаступление.

Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita.

«Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления», — заявил он.

Павел отметил, что, по его мнению, контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев и что «окно возможности» открыто только в этом году.

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.

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