Президент Чехии Павел: у ВСУ есть одна попытка провести контрнаступление

У украинских военных в 2023 году есть только одна попытка провести контрнаступление.

Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita.

«Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления», — заявил он.

Павел отметил, что, по его мнению, контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев и что «окно возможности» открыто только в этом году.

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.