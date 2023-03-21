«Ъ»: Турция частично восстановила транзит санкционных товаров в Россию

Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров, кроме продукции из США и Канады.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

«С пятницы агенты в Турции сообщают, что система оформления транзита заработала», — рассказала президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

По словам гендиректора «Оптималог» Георгия Властопуло, в понедельник компании оформили транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары, произведённые в ЕС.

Ранее Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов Четина Теджделиоглу сообщило, что власти Турции составили для компаний список товаров, запрещённых для экспорта в Россию.

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что турецкое правительство приказало прекратить с 1 марта транзит в Россию подпадающих под санкции товаров.

В конце февраля журналист издания Le Figaro Ален Барлюэ отметил, что россияне успешно обходят западные санкции с помощью находчивости. В качестве примера он рассказал историю бизнесмена Сергея Кулика, чья фирма занимается устрицами и мидиями. В настоящее время он закупает необходимое оборудование через Тунис и Турцию вместо прямых поставок из Франции и Ирландии.