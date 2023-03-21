Reuters: правительство Турции составило список запрещённых для ввоза в Россию товаров
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.
«Турецкое правительство передало компаниям список запрещённых зарубежных товаров и запретило им поставлять эти продукты в Россию с 1 марта», — заявил Теджделиоглу.
При этом он уточнил, что, если продукт произведён в Турции с использованием зарубежных частей, под запрет он не попадает.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что турецкое правительство приказало прекратить с 1 марта транзит в Россию подпадающих под санкции товаров.
Как сообщало РИА Новости, в посольстве и торгпредстве России в Турции заявили, что выясняют обстоятельства по трудностям с оформлением торговых операций ряда российских компаний, диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время.