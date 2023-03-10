Bloomberg: власти Турции с 1 марта запретили транзит в Россию санкционных товаров

По словам высокопоставленного чиновника, турецкое правительство приказало прекратить с 1 марта транзит в Россию подпадающих под санкции товаров.

Об этом пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что экспорт Турции в Россию вырос до $9,3 млрд в 2022 году (с $5,8 млрд годом ранее).

Ранее, как сообщало РИА Новости, в посольстве и торгпредстве России в Турции заявили, что выясняют обстоятельства по трудностям с оформлением торговых операций ряда российских компаний, диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время.