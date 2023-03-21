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Замглавы МИД Богданов: Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций

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Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией график четырёхсторонних консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.
Замглавы МИД Богданов: Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«У нас ничего ещё не было согласовано, так что и переносить пока нечего», — цитирует его РИА Новости.

Богданов выразил надежду, что встреча состоится как можно скорее. 

«Но есть графики работы у наших коллег — и сирийцев, и турок, и иранцев. Пока даты конкретной нет, продолжим согласовывать», — отметил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что четырёхсторонняя встреча на уровне МИД по Сирии отложена по просьбе России, дата проведения пока не определена.

14 марта заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Дамаск изучает вопрос участия во встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России и Сирии в Москве.

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