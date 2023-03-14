МИД Сирии: Дамаск изучает возможность участия во встрече с Ираном, Турцией и Россией

Дамаск изучает вопрос участия во встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России и Сирии в Москве.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

«Мы всё ещё обсуждаем наше участие в четырёхсторонней встрече», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о намерении Сирии принимать участие в встрече.

8 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов подчеркнул, что участники встречи договорились не раскрывать подробности, и отметил, что «надо работать дискретно, на принципах «тихой дипломатии».