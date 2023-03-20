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Чавушоглу высказался о возможности встречи делегаций Турции, России, Ирана и Сирии

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Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказался о возможности встречи делегаций Турции, России, Ирана и Сирии в ближайшее время.
Чавушоглу высказался о возможности встречи делегаций Турции, России, Ирана и Сирии
  • РИА Новости

В ходе пресс-конференции в Брюсселе он отметил возможность достижения политического решения по Сирии, подчеркнув, что Анкара признаёт территориальную целостность САР.

Он напомнил, что ранее планировалась четырёхсторонняя встреча на уровне заместителей глав МИД, однако она была перенесена.

«Ожидаем, что она пройдёт в ближайшее время. После чего планируется встреча глав МИД (Турции, России, Ирана и Сирии)», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Министр назвал целью этих встреч «решение проблем».

14 марта заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Дамаск изучает вопрос участия во встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России и Сирии в Москве.

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