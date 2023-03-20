МИД Турции: четырёхстороннюю встречу на уровне МИД по Сирии отложили по просьбе России
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Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Российская сторона сообщила нам, что не завершила подготовку, и предложила отложить. Было предложено провести в другие сроки, мы с этими согласились», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Дамаск изучает вопрос участия во встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России и Сирии в Москве.