МИД Турции: четырёхстороннюю встречу на уровне МИД по Сирии отложили по просьбе России

Четырёхсторонняя встреча на уровне МИД по Сирии отложена по просьбе России, дата проведения пока не определена.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Российская сторона сообщила нам, что не завершила подготовку, и предложила отложить. Было предложено провести в другие сроки, мы с этими согласились», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Дамаск изучает вопрос участия во встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России и Сирии в Москве.