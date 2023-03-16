Президент САР Асад: встреча с Эрдоганом состоится, если Турция выведет войска из Сирии

Президент Сирии Башар Асад сообщил, что готов встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода турецких войск из САР.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Асада, он сможет встретиться с Эрдоганом, когда Турция будет готова к полному выводу турецких военных с территории Сирии, «прекращению поддержки терроризма и возвращению ситуации к той, какой она была до начала войны» в стране.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Дамаск изучает вопрос участия во встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России и Сирии в Москве.