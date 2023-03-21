Американский политик Янг: конфликт на Украине превратил Евросоюз в военный альянс

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что из-за отправки Киеву вооружения ЕС превратился в военный альянс.

Таким образом он прокомментировал намерение Евросоюза согласовать очередной пакет помощи Украине на сумму €2 млрд.

«ЕС превратил себя в военный альянс», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, «НАТО просто недостаточно для западных империалистов».

Ранее российский президент Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» заявил о намерении НАТО сохранить доминирование и однополярный миропорядок.

Американский журнал Foreign Affairs предложил создать аналог НАТО для ввода на украинскую территорию войск Запада, во главе которых будет стоять нейтральная страна, с целью урегулирования украинского кризиса.