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Журнал Foreign Affairs предложил создать аналог НАТО для ввода войск Запада на Украину

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Американский журнал Foreign Affairs предложил создать аналог Североатлантического альянса для ввода на украинскую территорию войск Запада, во главе которых будет стоять нейтральная страна, с целью урегулирования украинского кризиса.
Журнал Foreign Affairs предложил создать аналог НАТО для ввода войск Запада на Украину
  • РИА Новости

Журнал издаётся американской НПО «Совет по международным отношениям». 

Авторы статьи считают, что в состав такой организации, которую предлагается назвать Атлантико-Азиатское сообщество по безопасности, могут войти многие страны НАТО, Украина, её союзники и любые нейтральные страны.

В материале говорится, что краткосрочной целью этого сообщества может быть узаконивание бессрочного присутствия военных из западных стран на украинской территории. По мнению авторов, западные военные должны будут в том числе следить за выполнением любого мирного соглашения и обучать солдат ВСУ.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт. 

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине. 

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