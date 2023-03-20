Журнал Foreign Affairs предложил создать аналог НАТО для ввода войск Запада на Украину

Американский журнал Foreign Affairs предложил создать аналог Североатлантического альянса для ввода на украинскую территорию войск Запада, во главе которых будет стоять нейтральная страна, с целью урегулирования украинского кризиса.

Журнал издаётся американской НПО «Совет по международным отношениям».

Авторы статьи считают, что в состав такой организации, которую предлагается назвать Атлантико-Азиатское сообщество по безопасности, могут войти многие страны НАТО, Украина, её союзники и любые нейтральные страны.

В материале говорится, что краткосрочной целью этого сообщества может быть узаконивание бессрочного присутствия военных из западных стран на украинской территории. По мнению авторов, западные военные должны будут в том числе следить за выполнением любого мирного соглашения и обучать солдат ВСУ.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине.