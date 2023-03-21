Американский ветеран Дрейвен заявил, что Путин виноват лишь в том, что не продал Россию
Об этом он написал в Twitter.
«Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — заявил Дрейвен.
Он подчеркнул, что западные страны знают, что победить Россию в военном отношении — не вариант и что они не могут заставить Россию подчиниться, как сделали это с Францией, Германией, Великобританией и другими государствами.
Ранее Путин заявил, что США всё яростнее пытаются сдерживать не подчиняющихся диктату Вашингтона, в частности Москву и Пекин.
Агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.