Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что российский лидер Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу.

Об этом он написал в Twitter.

«Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — заявил Дрейвен.

Он подчеркнул, что западные страны знают, что победить Россию в военном отношении — не вариант и что они не могут заставить Россию подчиниться, как сделали это с Францией, Германией, Великобританией и другими государствами.

Ранее Путин заявил, что США всё яростнее пытаются сдерживать не подчиняющихся диктату Вашингтона, в частности Москву и Пекин.

Агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.