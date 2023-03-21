Сенатор США Хоули представил проект о прекращении нормальных торговых отношений с КНР

Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внёс на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с КНР.

Об этом пишет РИА Новости.

В документе сказано, что данный закон позволит снизить зависимость Соединённых Штатов от Китая в экономическом отношении, а также защитить интересы рабочего класса США.

«Китай — величайший противник Америки. Дабы победить в жёсткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха — сильным и независимым работникам», — отметил Хоули.

Ранее директор Института изучения Китая Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил, что США не хотят справедливой конкуренции с другими странами, при этом Пекин не боится конкуренции.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют намерение осуществить визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уважительно относится к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнёрами.