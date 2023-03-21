Директор Института изучения Китая Чжан Вэйвэй: США не хотят справедливой конкуренции с другими странами
«США не хотят справедливой конкуренции с другими странами, Китай же конкуренции не боится», — заявил он.
По его словам, когда США начинают терять своё технологическое преимущество, то они забывают обо всех основах экономики.
Аналитик привёл в пример, что компания Huawei «занимает гораздо более передовые позиции в области 5G и других соответствующих технологий», чем американские компании. Также он заявил, что TikTok использует заметно более продвинутые алгоритмы и технологии искусственного интеллекта, что «так или иначе пугает США».
«Американские компании не могут конкурировать с подобными китайскими компаниями и поэтому начинают использовать такой несправедливый и весьма некрасивый подход», — заявил Чжан Вэйвэй.
Также он в интервью RT выразил мнение, что Соединённые Штаты в какой-то степени исчерпали себя из-за военной помощи Киеву.