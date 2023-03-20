Директор Института изучения Китая Чжан Вэйвэй высказался о военной помощи США Киеву

Директор Института изучения Китая Фуданьского университета Чжан Вэйвэй в беседе с RT заявил, что Соединённые Штаты в какой-то степени исчерпали себя из-за военной помощи Киеву.

По его словам, в данный момент открывается возможность, которой следует воспользоваться.

«По сути, большинство сторон конфликта сейчас предпочитают прекращение огня и поиск политического решения, за это же выступает Китай», — сказал Чжан Вэйвэй.

Он отметил, что единственное исключение — Вашингтон, который предпочитает, чтобы конфликт на Украине продолжался.

«Тем не менее в последнее время, если взглянуть на ситуацию внутри США, (видно, что) во-первых, банки страны переживают кризис, а пакет помощи Украине, анонсированный Байденом в ходе его недавнего визита в страну, составляет всего лишь $500 млн, что весьма небольшая сумма. На войну в Афганистане США потратили $2,3 трлн», — заявил аналитик.

Он добавил, что, «исходя из таких расчётов, $500 млн хватит только на два дня боевых действий на Украине».

«Другими словами, США, вероятно, тоже в какой-то степени истощены или исчерпали себя», — сказал Чжан Вэйвэй.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.