В Белом доме заявили, что США всё ещё намерены осуществить визит Блинкена в Китай

Соединённые Штаты всё ещё сохраняют намерение осуществить визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Трансляция выступления Кирби велась на сайте Белого дома.

Он указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации с Пекином.

«Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин», — заявил Кирби.

Он напомнил, что визит был отложен, а не отменён.

В феврале Блинкен проинформировал власти КНР о решении отложить свой визит в страну из-за ситуации с предполагаемым разведывательным китайским аэростатом, обнаруженным в американском воздушном пространстве.

Он добавил, что посетит Пекин, «когда позволят обстоятельства».

Шеф американской дипломатии также уведомил об этом главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И.