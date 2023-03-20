Песков: Россия с уважением относится к контактам Си Цзиньпина с другими партнёрами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уважительно относится к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнёрами.

Об этом, как пишет РИА Новости, Песков сказал в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, не будет ли Москва возражать против возможного телефонного разговора китайского лидера с президентом США Джо Байденом.

Песков подчеркнул, что Си Цзиньпин является лидером суверенной страны, поэтому он имеет право говорить с кем и когда хочет.

«Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент (России Владимир. — RT) Путин», — сказал он.

Ранее Путин и Си Цзиньпин начали неформальную встречу в Кремле.