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Песков: Россия с уважением относится к контактам Си Цзиньпина с другими партнёрами

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уважительно относится к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнёрами.
Песков: Россия с уважением относится к контактам Си Цзиньпина с другими партнёрами
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Песков сказал в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, не будет ли Москва возражать против возможного телефонного разговора китайского лидера с президентом США Джо Байденом.

Песков подчеркнул, что Си Цзиньпин является лидером суверенной страны, поэтому он имеет право говорить с кем и когда хочет.

«Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент (России Владимир. — RT) Путин», — сказал он.

Ранее Путин и Си Цзиньпин начали неформальную встречу в Кремле.

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