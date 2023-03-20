Посольство России: Дания подливает масла в огонь, поставляя вооружение Украине

Власти Дании подливают масла в огонь, наращивая военную помощь Вооружённым силам Украины, заявили в посольстве России в Копенгагене.

«Дания продолжает подливать масла в огонь конфликта на Украине, наращивая военную помощь киевскому режиму», — говорится в заявлении.

В диппредставительстве напомнили, что Копенгаген не только осуществляет поставку оружия, но также занимается обучением сотен украинских военных.

Ранее стало известно, что Дания обучит украинских военных разминированию и работе с артиллерией в рамках военной миссии Евросоюза.

15 марта Минобороны Дании объявило о решении направить Киеву новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд датских крон (около $150 млн).