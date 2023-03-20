Узнать больше

Дания обучит украинских военных разминированию и работе с артиллерией 

Короткая ссылка
Дания обучит украинских военных разминированию и работе с артиллерией в рамках военной миссии Евросоюза.
Дания обучит украинских военных разминированию и работе с артиллерией 
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны Дании.

Отмечается, что датская сторона предложила миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских орудий CAESAR.

«Это то, чем Дания хочет заниматься в рамках EUMAM Ukraine», — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны Дании объявило о решении направить Киеву новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд датских крон (около $150 млн).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить