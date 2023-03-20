Дания обучит украинских военных разминированию и работе с артиллерией в рамках военной миссии Евросоюза.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны Дании.

Отмечается, что датская сторона предложила миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских орудий CAESAR.

«Это то, чем Дания хочет заниматься в рамках EUMAM Ukraine», — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны Дании объявило о решении направить Киеву новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд датских крон (около $150 млн).