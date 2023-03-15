Минобороны Дании объявило о решении направить Киеву новый пакет военной помощи на $150 млн

Минобороны Дании объявило о решении направить Киеву новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд датских крон (около $150 млн).

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

В рамках пакета военной помощи ВСУ передадут стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты, противотанковые мины, зенитные ракеты, а также боеприпасы.

Отмечается, что большинство членов парламента Дании поддержали это решение.

В феврале Минобороны Великобритании заявило, что ряд стран передали около $630 млн в распоряжение Международного фонда помощи Украине.