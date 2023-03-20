ВС Норвегии сообщили, что норвежские танки Leopard 2 уже доставлены на Украину

Вооружённые силы Норвегии сообщили, что норвежские танки Leopard 2 уже доставлены на Украину.

«Украина уже получила норвежские танки Leopard 2», — говорится в сообщении в Twitter.

Там добавили, что в данный момент идёт процесс подготовки личного состава украинских военных для этих экипажей.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.

Также в Министерстве обороны Испании заявили, что страна в ближайшее время поставит Украине шесть танков Leopard.