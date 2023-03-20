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Песков заявил, что Путин «из первых уст» объяснит Си Цзиньпину позицию России по Украине

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Президент России Владимир Путин «из первых уст» даст председателю КНР Си Цзиньпину разъяснения позиции Москвы по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал он на брифинге с журналистами.

Также Песков заявил, что США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине.

Ранее Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» о российско-китайских отношениях заявил, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.

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