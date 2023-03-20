Песков заявил, что Путин «из первых уст» объяснит Си Цзиньпину позицию России по Украине
«Конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал он на брифинге с журналистами.
Также Песков заявил, что США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине.
Ранее Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» о российско-китайских отношениях заявил, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.