Песков заявил, что Путин «из первых уст» объяснит Си Цзиньпину позицию России по Украине

Президент России Владимир Путин «из первых уст» даст председателю КНР Си Цзиньпину разъяснения позиции Москвы по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал он на брифинге с журналистами.

Также Песков заявил, что США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине.

Ранее Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» о российско-китайских отношениях заявил, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.