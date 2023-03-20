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Песков: США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия США в ситуации с украинским конфликтом.
Песков: США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине
  • РИА Новости

«США действительно придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижению интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений», — сказал Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ранее обозреватель The Hill Эллен Митчелл заявила, что будущая встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве — это вызов для США и их союзников.

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