Путин: внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения
Текст статьи опубликован на сайте Кремля.
По его словам, коллективный Запад всё отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование и ставит на кон судьбы целых государств и народов.
Путин добавил, что происходит демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества.
Кроме того, президент заявил о намерении НАТО сохранить доминирование и однополярный миропорядок.
При этом он назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.