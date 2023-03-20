Путин: внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения

Российский президент Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» о российско-китайских отношениях заявил, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.

Текст статьи опубликован на сайте Кремля.

По его словам, коллективный Запад всё отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование и ставит на кон судьбы целых государств и народов.

Путин добавил, что происходит демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества.

Кроме того, президент заявил о намерении НАТО сохранить доминирование и однополярный миропорядок.

При этом он назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.