МИД Турции приветствовал соглашение о нормализации отношений между Косовом и Сербией

Турция приветствует соглашение о реализации приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и самопровозглашённой республики Косово.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Наша страна вносит свой вклад в процесс нормализации отношений между Косовом и Сербией, особенно в вопросе распределения электроэнергии», — отметили в МИД.

В турецком МИД выразили надежду, что Сербия и Косово «добьются конкретных результатов, полностью выполнив положения рассматриваемого соглашения».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам.

По его словам, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.

Вучич добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косовом.