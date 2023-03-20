Узнать больше

МИД Турции приветствовал соглашение о нормализации отношений между Косовом и Сербией

Короткая ссылка
Турция приветствует соглашение о реализации приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и самопровозглашённой республики Косово.
МИД Турции приветствовал соглашение о нормализации отношений между Косовом и Сербией
  • AP

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Наша страна вносит свой вклад в процесс нормализации отношений между Косовом и Сербией, особенно в вопросе распределения электроэнергии», — отметили в МИД.

В турецком МИД выразили надежду, что Сербия и Косово «добьются конкретных результатов, полностью выполнив положения рассматриваемого соглашения».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам.

По его словам, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.

Вучич добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косовом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить