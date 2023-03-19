В ЕС приветствовали достижение соглашения между Белградом и Приштиной о нормализации

ЕС приветствовал достигнутую договорённость о нормализации отношений между властями Сербии и Косова, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Европейский Союз приветствует сегодняшнюю договорённость сторон по реализации соглашения о пути по нормализации отношений между Косово и Сербией, которое, как ожидается, станет неотъемлемой и обязательной частью европейского пути обеих сторон», — цитирует сообщение РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам.

По его словам, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.

Вучич добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косово.