В ЕС приветствовали достижение соглашения между Белградом и Приштиной о нормализации
«Европейский Союз приветствует сегодняшнюю договорённость сторон по реализации соглашения о пути по нормализации отношений между Косово и Сербией, которое, как ожидается, станет неотъемлемой и обязательной частью европейского пути обеих сторон», — цитирует сообщение РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам.
По его словам, Приштина в ходе переговоров обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.
Вучич добавил, что прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косово.