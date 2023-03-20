Французский политик Филиппо назвал заявление посла Польши о войне с Россией сумасшедшим

Заявление польского посла во Франции демонстрирует отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если (украинский президент Владимир. — RT) Зеленский проиграет» — написал он в Twitter.

Филиппо назвал посла «безумцем».

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что власти стран Евросоюза пока не знают, какое количество боеприпасов смогут передать украинской армии.