Председатель КНР Си Цзиньпин назвал укрепление дружбы и мира целью своего визита в Россию.

Об этом он сообщил в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

«Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», — говорится в материале председателя КНР.

Си Цзиньпин выразил готовность наметить новые планы с президентом России Владимиром Путиным для открытия новых перспектив китайско-российских отношений.

Политик также отметил, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты.

При этом Си Цзиньпин заявил, что нынешний уровень отношений России и Китая дался нелегко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.