Си Цзиньпин назвал укрепление дружбы и мира целью своего визита в Россию
Об этом он сообщил в статье для РИА Новости и «Российской газеты».
«Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», — говорится в материале председателя КНР.
Си Цзиньпин выразил готовность наметить новые планы с президентом России Владимиром Путиным для открытия новых перспектив китайско-российских отношений.
Политик также отметил, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты.
При этом Си Цзиньпин заявил, что нынешний уровень отношений России и Китая дался нелегко.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.
Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.