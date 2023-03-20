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Путин: отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времён холодной войны

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Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Об этом он написал в статье для издания «Жэньминь жибао». Текст опубликован на сайте Кремля.

По его словам, отношения Москвы и Пекина вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть.

Президент подчеркнул, что по своему качеству отношения двух стран превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Путин отметил, что в этих отношениях нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем.

«Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие — всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху», — написал российский лидер.

Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.

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