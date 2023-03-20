Си Цзиньпин заявил, что нынешний уровень отношений России и Китая дался нелегко
Об этом он написал в статье для РИА Новости и «Российской газеты».
«Китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаём, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу», — подчеркнул лидер КНР.
Си Цзиньпин отметил, что в условиях глобальной турбулентности межгосударственные отношения выдержали проверку на прочность благодаря тому, что Россия и Китай встали на путь налаживания международных связей.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.
Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.