Си Цзиньпин: отношения России и Китая не направлены против третьих сторон

Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Об этом он сообщил в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

«Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — подчеркнул политик.

Он добавил, что страны оказывают поддержку друг другу в развитии и возрождении.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.