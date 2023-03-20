Си Цзиньпин: отношения России и Китая не направлены против третьих сторон
Об этом он сообщил в статье для РИА Новости и «Российской газеты».
«Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — подчеркнул политик.
Он добавил, что страны оказывают поддержку друг другу в развитии и возрождении.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.
Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.