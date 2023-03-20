Узнать больше

Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения ФРГ и России ещё можно восстановить

Короткая ссылка
Экономические отношения между Россией и Германией ещё можно восстановить, в том числе, путём запуска трубопровода «Северный поток», заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он напомнил, что инфраструктура «Северного потока» обошлась примерно в €8 млрд и даёт возможность транспортировать помимо газа водород. По словам Кречмера, было бы разумно отремонтировать газопровод сейчас, чтобы «был вариант через пять лет».

«Для меня важно иметь возможность выбора источников энергии... Было бы действительно слишком круто заявить, что этот трубопровод не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы трубопровод оставался доступным», — сказал он в интервью журналу Focus.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Бушмана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить