Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения ФРГ и России ещё можно восстановить

Экономические отношения между Россией и Германией ещё можно восстановить, в том числе, путём запуска трубопровода «Северный поток», заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он напомнил, что инфраструктура «Северного потока» обошлась примерно в €8 млрд и даёт возможность транспортировать помимо газа водород. По словам Кречмера, было бы разумно отремонтировать газопровод сейчас, чтобы «был вариант через пять лет».

«Для меня важно иметь возможность выбора источников энергии... Было бы действительно слишком круто заявить, что этот трубопровод не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы трубопровод оставался доступным», — сказал он в интервью журналу Focus.

18 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер судебной инстанции в отношении Путина вызывает сожаление.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Бушмана.