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Focus: учения НАТО в Норвегии по обороне условного Крыма призваны отправить сигнал Путину

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Учения Североатлантического альянса Joint Viking, проходившие в Норвегии, были нацелены послать «чёткий сигнал» президенту России Владимиру Путину о готовности НАТО отбить атаку на северный фланг, пишет Focus.
Focus: учения НАТО в Норвегии по обороне условного Крыма призваны отправить сигнал Путину
  • РИА Новости

В статье говорится, что в ходе учений страны НАТО отработали сценарий, похожий на события в Крыму в 2014 году. 

При этом отмечается, что численность сил гипотетического противника и его возможности практически соответствовали потенциалу российских войск в Крыму.

Манёвры проводились с 9 по 18 марта, в них участвовали 20 тыс. норвежских военных и солдаты ещё из восьми государств НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии «на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры».

18 марта глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил российских военных за возможность спокойно отмечать годовщину воссоединения региона с Россией.

В Кремле подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России, и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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