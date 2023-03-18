Аксёнов поблагодарил военных за возможность отмечать годовщину воссоединения с Россией

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил российских военных за возможность спокойно отмечать годовщину воссоединения региона с Россией.

«У нас всё спокойно, всё под контролем, потому что есть надёжные ребята (военнослужащие России), которые дают нам возможность мирно работать и отмечать», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

Ранее Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.