Аксёнов назвал воссоединение Крыма с Россией символом возвращения русских земель

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.

«Воссоединение Крыма с Россией — символ возвращения русских земель», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что данное событие ознаменовало рождение нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении.

Ранее Аксёнов заявил, что власти Украины попробуют устроить провокации к 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.