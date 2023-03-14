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Аксёнов: Киев попытается устроить провокации к годовщине воссоединения Крыма с Россией

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Власти Украины попробуют устроить провокации к 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов: Киев попытается устроить провокации к годовщине воссоединения Крыма с Россией
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«Они (украинские власти. — RT), конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина запланировано совещание в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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