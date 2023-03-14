Аксёнов: Киев попытается устроить провокации к годовщине воссоединения Крыма с Россией
- РИА Новости
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«Они (украинские власти. — RT), конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина запланировано совещание в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.