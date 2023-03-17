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Столтенберг: НАТО не может постоянно защищать каждый метр инфрастуктуры

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии «на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры».
Столтенберг: НАТО не может постоянно защищать каждый метр инфрастуктуры
  • AP

«Имея в виду, что мы не в состоянии защищать каждый метр этой инфраструктуры постоянно, мы постоянно обмениваемся разведывательной информацией, более тщательно мониторим ситуацию на инфрастуктуре», — приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг также заявил о намерении НАТО проводить больше учений.

Обозреватель The Washington Times Майкл Маккена ранее выразил мнение, что неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму.

Также генсек НАТО констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы не допустить разрешения конфликта на Украине.

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