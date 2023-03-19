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Депутат Уоллес: ЕП хочет заставить молчать несогласных с поставками оружия Киеву

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Европарламент хочет заставить молчать выступающих против поставок оружия Киеву.
Депутат Уоллес: ЕП хочет заставить молчать несогласных с поставками оружия Киеву
  • РИА Новости

Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«В ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев», — написал он в Twitter.

Уоллес отметил, что «разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО».

18 марта в Париже прошёл митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса.

Как писала испанская газета Confidencial, ряд союзников Украины выразили опасения, что киевские власти расширят свои военные цели после получения истребителей.

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