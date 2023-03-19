Депутат Уоллес: ЕП хочет заставить молчать несогласных с поставками оружия Киеву

Европарламент хочет заставить молчать выступающих против поставок оружия Киеву.

Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«В ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев», — написал он в Twitter.

Уоллес отметил, что «разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО».

18 марта в Париже прошёл митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса.

Как писала испанская газета Confidencial, ряд союзников Украины выразили опасения, что киевские власти расширят свои военные цели после получения истребителей.