Confidencial: западные союзники Украины опасаются расширения военных целей Украины

Ряд союзников Украины выразили опасения, что киевские власти расширят свои военные цели после получения истребителей. Об этом пишет испанская газета Confidencial.

«Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что союзники боятся обострения конфликта, которое может привести к втягиванию НАТО в боевые действия.

Ранее стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер перед этим сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине эти самолёты.