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Confidencial: западные союзники Украины опасаются расширения военных целей Украины

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Ряд союзников Украины выразили опасения, что киевские власти расширят свои военные цели после получения истребителей. Об этом пишет испанская газета Confidencial.
Confidencial: западные союзники Украины опасаются расширения военных целей Украины
  • Gettyimages.ru

«Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что союзники боятся обострения конфликта, которое может привести к втягиванию НАТО в боевые действия.

Ранее стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер перед этим сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине эти самолёты.

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