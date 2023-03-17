Confidencial: западные союзники Украины опасаются расширения военных целей Украины
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«Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что союзники боятся обострения конфликта, которое может привести к втягиванию НАТО в боевые действия.
Ранее стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер перед этим сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине эти самолёты.