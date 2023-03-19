Экс-президенту США Дональду Трампу грозит арест из-за его антивоенных высказываний, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны», — написал он в Twitter.

По мнению Филиппо, жители США должны противостоять этому аресту и выйти на протесты в случае, если Трампа арестуют.

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.

Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что граждане Соединённых Штатов должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона.

В полицейском управлении Нью-Йорка не стали прямо отвечать на вопрос о том, видят ли признаки подготовки протестов, однако отметили, что полиция находится в состоянии готовности отреагировать на подобные прецеденты.