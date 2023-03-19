Французский политик Филиппо заявил, что Трампу грозит арест из-за его антивоенной риторики
«Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны», — написал он в Twitter.
По мнению Филиппо, жители США должны противостоять этому аресту и выйти на протесты в случае, если Трампа арестуют.
Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.
Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что граждане Соединённых Штатов должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона.
В полицейском управлении Нью-Йорка не стали прямо отвечать на вопрос о том, видят ли признаки подготовки протестов, однако отметили, что полиция находится в состоянии готовности отреагировать на подобные прецеденты.