Медведев призвал американцев уничтожить тиранию США из-за возможного задержания Трампа
- РИА Новости
«Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов!» — написал он в Telegram-канале.
Ранее Медведев заявил, что российская сторона продолжит выступать против попыток ряда стран исказить международное право, отойти от Устава ООН и вмешаться во внутригосударственные дела других стран.
Китайское издание Global Times сообщило, что Соединённые Штаты используют провокации с применением своей военной техники против «условных противников», это сильно осложняет ситуацию в том или ином регионе.