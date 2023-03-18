Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что граждане Соединённых Штатов должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона.

«Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее Медведев заявил, что российская сторона продолжит выступать против попыток ряда стран исказить международное право, отойти от Устава ООН и вмешаться во внутригосударственные дела других стран.

Китайское издание Global Times сообщило, что Соединённые Штаты используют провокации с применением своей военной техники против «условных противников», это сильно осложняет ситуацию в том или ином регионе.