Медведев: Россия продолжит выступать против попыток исказить международное право
- РИА Новости
«Россия и дальше будет выступать за последовательное формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действия системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотру Устава ООН», — цитирует его ТАСС.
Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.