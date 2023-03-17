Медведев: Россия продолжит выступать против попыток исказить международное право

Российская сторона продолжит выступать против попыток ряда стран исказить международное право, отойти от Устава ООН и вмешиваться во внутригосударственные дела других стран, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Россия и дальше будет выступать за последовательное формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действия системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотру Устава ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.