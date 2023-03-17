Узнать больше

Медведев: Россия продолжит выступать против попыток исказить международное право

Короткая ссылка
Российская сторона продолжит выступать против попыток ряда стран исказить международное право, отойти от Устава ООН и вмешиваться во внутригосударственные дела других стран, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия продолжит выступать против попыток исказить международное право
  • РИА Новости

«Россия и дальше будет выступать за последовательное формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действия системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотру Устава ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить