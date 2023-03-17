Global Times: США используют военную технику для провокаций против условных противников

Соединённые Штаты используют провокации с применением своей военной техники против «условных противников», это сильно осложняет ситуацию в том или ином регионе, пишет китайское издание Global Times.

Недавний инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Чёрном море является примером такой провокации, считают авторы.

«По мере того как США проводят всё больше и больше военных операций за рубежом, увеличивается и частота их провокаций. Атмосфера отношений между крупными державами серьёзно ухудшилась, а двусторонние ограничения и механизмы коммуникации серьёзно пострадали», — говорится в материале.

14 марта российское Министерство обороны сообщило, что в районе Крыма был зафиксирован полёт американского беспилотника в направлении госграницы России.

В воздух были подняты российские истребители, после чего американский дрон в результате резкого маневрирования упал в воду.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, отметил, что американцы «вконец оборзели», поэтому «церемониться с ними неправильно».