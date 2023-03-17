Медведев: в ситуации с полётом БПЛА над Чёрным морем «американцы вконец оборзели»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с беспилотником США в Чёрном море, заявив, что американцы «вконец оборзели».

«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», — написал Медведев в Telegram.

При этом он отметил важность контактов военных в связи с инцидентом.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.