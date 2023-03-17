Пентагон ознакомился с сообщениями СМИ о попытках России достать обломки упавшего БПЛА

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что оборонное ведомство ознакомилось с информацией СМИ о том, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Чёрное море американского беспилотника.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники заявил, что военные суда России якобы приплыли к месту падения беспилотника.

«Я видел ряд сообщений по данной теме», — цитирует Райдера РИА Новости.

При этом он добавил, что американская сторона не может подтвердить эту информацию.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.