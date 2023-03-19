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В полиции Нью-Йорка прокомментировали призыв Трампа к протестам

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В полицейском управлении Нью-Йорка прокомментировали призыв экс-президента США Дональда Трампа к своим сторонникам выйти на протесты.

Правоохранительные органы не стали прямо отвечать на вопрос о том, видят ли признаки подготовки протестов, однако отметили, что полиция находится в состоянии готовности отреагировать на подобные прецеденты.

«Полиция Нью-Йорка остаётся в состоянии готовности всегда, на все случаи непредвиденных обстоятельств. Наши контакты и координация с нашими партнёрами в правительстве и правоохранительных органах являются фундаментальными принципами нашей приверженности общественной безопасности», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.

Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что граждане Соединённых Штатов должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона.

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